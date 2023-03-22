矽谷銀行一夕倒閉，瑞士信貸被瑞銀集團收購，銀行股受創崩跌，投資人爭相湧入黃金與美債等避險資產。

國際金價20日一度站上2,000美元大關，觸及去年3月以來的1年高點，22日（周三）倫敦現貨金價漲0.3％，來到每盎司1,945.55美元 。

自3月初矽谷銀行爆發擠兌恐慌後，金價漲了1成左右。金融數據供應商Refinitiv數據顯示，金價的歷史高點在2,075美元，係於去年8月所創。

全球各大央行對黃金儲備的需求，料也會進一步推高金價。惠頓貴金屬（Wheaton Precious Metals）執行長史莫伍德（Randy Smallwood）表示：「央行買金動作不斷，對黃金長線來說是個好兆頭。」該公司預測金價將漲至2,500美元。

根據世界黃金協會（WGC）資料，央行巨量收購之下，黃金需求在去年飆到11年高點。各大央行去年總計買進1,136噸黃金，創55年來新高。

國際信評機構惠譽旗下的Fitch Solutions預測，金價「未來幾周」將重返2,075美元的歷史高點。而且鑑於「全球金融動盪」的展望，金價「相較疫情前的水平，未來幾年會維持在高檔」。

Fed台北時間周四凌晨發布最新決策，投資人密切關注其對金價的影響。市場預期Fed有近9成機率升息1碼。

貴金屬公司MKS Pamp金屬策略部門主管希爾斯（Nicky Shiels）指出：「總體而言，Fed 必須在通膨高漲及經濟衰退之間做選擇，無論何種結果對黃金都是利多。」她預估金價將衝到每盎司2,200美元。