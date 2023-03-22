衛生習慣不好可能導致身體出狀況。一位女子表示，自己小時候就曾因為泌尿道感染住院，國中時雖然常常私密處很癢，但她沒有向爸媽求救，近幾年開始出現黴菌感染的問題。直到某天原PO感染A型流感、下體開始流血，就醫後才得知是免疫力低下導致潰瘍，讓她痛到兩眼渙散。對此，許多網友發現女子只有想到、尿尿後才換衛生棉，紛紛直呼這種衛生習慣真的要改！

原PO在Dcard發文表示，「下面爛掉絕對是此生不想再發生一次的經驗」，她因為很懶，只有想到、有尿尿才更換衛生棉，每次都被媽媽告誡都不以為意。原PO提到，她小時候曾因為泌尿道感染住院，國中時雖然常常私密處很癢，但她沒有向爸媽求救，就這樣放著不管，近年來下體開始出現黴菌感染問題，還曾2個月跑5次婦產科，雖然靠著吃抗生素、擦藥一度復原，結果最近又開始復發。

原PO指出，最近她罹患A流，下體會流淡淡的血，一開始她不以為意，沒想到症狀越來越惡化，甚至痛到她幾乎不能走路，就醫後才知道發生潰瘍的狀況，可能是免疫力低下、有皰疹導致的結果；有了這次慘痛教訓，讓原PO忍不住呼籲，「拜託所有女生，勤換衛生棉，衛生棉不要放在浴室，內褲不要長期穿很緊，在家就給我穿阿嬤內褲，超大號那種」。

對此，許多網友紛紛回應，「你的衛生習慣真的要改，太久沒換細菌會滋生」、「如果有上廁所就要換喔！因為接觸位置不同，可能有的原生菌種也有落差，高中健教課老師說的」、「我之前也得過，醫生說就想像嘴破破在陰部，會超級痛，至少都要一個禮拜才會好，跟免疫力有關係沒錯，但跟黴菌感染是沒有關係的。大家有問題記得要去看醫生喔，吃藥就會好很多」