央行狂升息 澳洲3月上半月消費者支出降溫 23:512023/03/22 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澳洲3月上半月消費者支出降溫，反映澳洲央行激進升息開始抑制民眾的消費力道。根據澳盛銀行（ANZ）最新數據顯示，3月截至18日止的當周，消費者支出年減7.5％，主要因為非食品零售銳減，娛樂和旅遊支出亦下滑。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 升息滿周年「房價續噴」 全台漲幅冠軍跌破眼鏡 Fed升息三情境 台股要冷靜應對 澳央行4月考慮止息 澳元下挫 #消費者支出 #降溫 #升息 #半月 #澳洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《傳產》升息滿周年 全台房價漲幅冠軍在這 09:582023/03/22 財經 英國2月CPI回升 央行升息機率增 23:042023/03/22 財經 全球風險資產承壓 上周股票型基金失血 04:102023/03/21 投資理財 陸汽車促銷大降價 中汽協籲降價炒作應儘快降溫 11:192023/03/22 兩岸 《盤中解析》電金登月 屏息FOMC升息論 11:282023/03/22 財經 5年期公債得標利率 小幅上揚 04:102023/03/22 金融．稅務 操盤心法－國際金融動盪 科技股相對強勢 04:102023/03/22 證券．權證 玖壹壹、頑童的御用刺青師 彫柏獲澳洲最大刺青展首獎 15:252023/03/22 娛樂 六角、美食-KY 業績看增 04:102023/03/22 證券．權證 182天期國庫券得標利率1.16％ 創近15年新高 18:552023/03/22 財經 半導體急衰 2月電力景氣亮藍燈 04:102023/03/22 社會新聞 投資等級債ETF 進可攻退可守 04:102023/03/22 全球財經 澳洲央行4月會議將考慮暫停升息 23:412023/03/21 財經 第二季市場持續震盪 野村投信：眼光放遠逢低布局優質資產 21:282023/03/22 財經 台經院：熱錢追捧 日圓會衝破130 04:102023/03/22 金融．稅務 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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