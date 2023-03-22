澳洲3月上半月消費者支出降溫，反映澳洲央行激進升息開始抑制民眾的消費力道。根據澳盛銀行（ANZ）最新數據顯示，3月截至18日止的當周，消費者支出年減7.5％，主要因為非食品零售銳減，娛樂和旅遊支出亦下滑。