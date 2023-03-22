芬蘭連續六年蟬聯全球最快樂國家 23:512023/03/22 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 根據聯合國2023年全球幸福報告顯示，芬蘭連續六年蟬聯全球最快樂國家。對此芬蘭政府推出為期四日的免費旅遊，讓旅客體驗芬蘭哲學和生活平衡。芬蘭將在6月12日至15日舉行首屆「快樂大師班」，涵蓋自然和健康等主題。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 崑藤頂級花鼓 歐美亞遍地開花 秦剛會晤印尼外長 盼東協戰略自主 科思創與優客簽訂合作備忘錄 推廣創新型泡棉進入寢具市場 #全球 #幸福 #芬蘭 #蟬聯 #最快樂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 合庫銀行中小企業融資業務獲三獎座 21:452023/03/22 財經 閃美國H100禁令 輝達為出口中國特製H800 AI晶片 13:032023/03/22 財經 過度消耗與開發 聯合國：全球水危機愈來愈大 12:082023/03/22 國際 誠品Q3進駐高雄義享天地 17:332023/03/22 財經 大陸銷售減速 全球汽車廠聚焦印度 23:042023/03/22 財經 Fed升息三情境 台股要冷靜應對 23:042023/03/22 財經 中國調停烏俄 陸學者指先停戰再談判 04:102023/03/22 焦點新聞 112繁星育成高中錄取績效蟬聯北市第一 超過40％錄取醫大與國立大學 17:572023/03/22 新消息 中俄第二份聯合聲明論經濟合作 穩步提升本幣結算比重 12:302023/03/22 財經 KPMG生醫大調查 看好這三大領域投資商機 11:242023/03/22 財經 台經院：熱錢追捧 日圓會衝破130 04:102023/03/22 金融．稅務 思科高層來訪 擴大投資 04:102023/03/22 財經要聞 徐仲薇力挺「渣打女力創業獎」 從台灣啟航 22:392023/03/22 財經 富達：青世代最擔心發生虧損及專業知識不足 12:042023/03/22 財經 全聯、家樂福「60元幸福餐盒」超夯 上架聲量就破千 10:282023/03/22 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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