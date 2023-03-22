根據聯合國2023年全球幸福報告顯示，芬蘭連續六年蟬聯全球最快樂國家。對此芬蘭政府推出為期四日的免費旅遊，讓旅客體驗芬蘭哲學和生活平衡。芬蘭將在6月12日至15日舉行首屆「快樂大師班」，涵蓋自然和健康等主題。