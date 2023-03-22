矽谷銀行前母公司20億美元存款遭FDIC凍結 23:512023/03/22 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 矽谷銀行的前母公司矽谷銀行金融集團表示，聯邦存款保險公司（FDIC）凍結公司在矽谷銀行的帳戶，使其無法提取帳戶內的20億美元現金。主管機關正在研議，矽谷銀行金融是否應該一同承擔矽谷銀行倒閉的相關成本。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 銀行危機雖暫歇 但Fed決策不明市場憂 瑞信信用危機和潤寅詐貸案 農業金庫化險為夷 蔣經國前侍衛官洪篤昌當掮客詐兌假美鈔 二審判刑出爐 #矽谷 #銀行 #億美 #FDIC #凍結 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兆豐銀行助中小企業不遺餘力 獲信保金質獎 22:102023/03/22 財經 《金融》把關疏失淪炒房團幫兇 3銀行挨罰 07:372023/03/22 財經 《國際金融》歐洲銀行滿手現金 監管仍揭風險 13:392023/03/22 財經 若募資失敗 第一共和銀行考慮縮編 07:092023/03/22 財經 再創金融業最佳紀錄 玉山銀行連18年獲信保績優總行獎 18:372023/03/22 財經 觀念平台－強化銀行流動性風險管理為當務之急 04:102023/03/22 專題周報 《國際金融》聯準會利率決議前夕 歐股小漲0.04% 17:092023/03/22 財經 摩根大通擬伸援手 力穩第一共和銀行 04:102023/03/22 全球財經 臺灣銀行支持環境永續 綠色森植美好未來 22:092023/03/22 財經 《美股》分析：市場緊盯鮑爾聲明；暫停升息是毀滅性選項 09:182023/03/22 財經 《國際金融》投資瑞信AT1到頭一場空 亞洲小銀行短期籌資難 10:482023/03/22 財經 中型銀行憂擠兌潮 籲FDIC擔保所有存款 04:102023/03/22 全球財經 《美股》焦點股：第一共和銀行、特斯拉、Alphabet、輝達 08:482023/03/22 財經 債券ETF吸睛 長天期美債最熱 04:102023/03/22 投資理財 《國際經濟》新援助是毒藥？第一共和銀行盤後重挫 11:082023/03/22 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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