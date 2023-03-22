NAR數據亦顯示，2月成屋銷售經季調後月增14.5％，換算成年率為458萬戶，月增幅創下2020年7月以來新高，且終結連12月銷售下滑趨勢。此數據高於分析師預期的420萬戶。與去年同期相比則下跌22.6％。
美國房貸利率去年11月攀抵7％高點，但今年2月初跌至近6％，近幾周則呈現震盪走勢。NAR首席經濟學家楊恩（Lawrence Yun）表示：「民眾抓緊利率回落的機會趕緊出手。在房價下滑與新增更多就業的區域，我們注意到銷售轉強的狀況。」
美國2月房市回溫，原因在於房貸利率下滑，且房價逾10年來首度下降，進而提高民眾購屋能力。全美房地產經紀人協會（NAR）21日公布，2月成屋銷售中位數價格年減0.2％至36.3萬美元，此為2012年2月以來首見下滑。
NAR數據亦顯示，2月成屋銷售經季調後月增14.5％，換算成年率為458萬戶，月增幅創下2020年7月以來新高，且終結連12月銷售下滑趨勢。此數據高於分析師預期的420萬戶。與去年同期相比則下跌22.6％。
美國房貸利率去年11月攀抵7％高點，但今年2月初跌至近6％，近幾周則呈現震盪走勢。NAR首席經濟學家楊恩（Lawrence Yun）表示：「民眾抓緊利率回落的機會趕緊出手。在房價下滑與新增更多就業的區域，我們注意到銷售轉強的狀況。」
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