NAR數據亦顯示，2月成屋銷售經季調後月增14.5％，換算成年率為458萬戶，月增幅創下2020年7月以來新高，且終結連12月銷售下滑趨勢。此數據高於分析師預期的420萬戶。與去年同期相比則下跌22.6％。

美國房貸利率去年11月攀抵7％高點，但今年2月初跌至近6％，近幾周則呈現震盪走勢。NAR首席經濟學家楊恩（Lawrence Yun）表示：「民眾抓緊利率回落的機會趕緊出手。在房價下滑與新增更多就業的區域，我們注意到銷售轉強的狀況。」