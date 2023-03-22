華碩旗下ROG玩家共和國於今年初CES（美國消費性電子展）上首度發表的電競螢幕ROG Swift OLED PG27AQDM，自即日起正式在台灣搶先開放預購。其規格上除配置1440p QHD（2560×1440），並具備超快240Hz更新率與0.03ms反應時間，同時相容NVIDIA G-SYNC技術，可大幅降低動作模糊、破圖，提供用戶流暢零延遲的視覺饗宴。

此外，Swift OLED PG27AQDM具電源最佳化功能，亦大幅減少OLED螢幕常見的潛在烙印現象，同時提高17％峰值亮度，加上獨家均勻亮度設定，有助解決自動亮度限制（ABL）問題，就算變更明亮視窗大小，畫面也不會突然變暗，讓螢幕亮度始終如一。

為確保OLED使用壽命，ROG Swift OLED PG27AQDM內建特製散熱技術，包括訂製的散熱器、內部熱對流路徑最佳化設計，以及尺寸加大的頂部透氣孔，可提升整體散熱，較其他同級競品平均溫度低5％，可應付馬拉松式的長時間對戰遊戲。

ROG Swift OLED PG27AQDM採用防眩光細微紋理塗層，不僅可減少環境光源反射，還能展現精準色彩，無論執行遊戲、從事多媒體娛樂或生產力工作，皆能保有絕佳的舒適瀏覽體驗。另透過搭配全新ASUS DisplayWidget Center軟體，只要透過簡易直覺的操作介面，就能以滑鼠快速調整系統功能與OLED設定，使用更隨心所欲。

內外兼具的ROG Swift OLED PG27AQDM，除了擁有令人驚豔的HDR效能、1,000尼特峰值亮度、真實10位元色彩、99% DCI-P3廣色域、Delta E＜2的色彩準確度，以及1,500,000：1的超高對比，同時具備纖薄機身和多元連線選項，包括DisplayPort 1.4×1、HDMI 2.0×2，USB連接埠×1。

另螢幕頂部另配有三腳架插孔，可用於安裝網路攝影機等裝置，一次滿足各式需求。（詳細規格以官方表列為主，建議售價：NT$ 36,900，早鳥限量預購價：NT$ 32,900）

此外，ROG玩家共和國也同步推出另外兩款電競螢幕新品ROG Swift PG27UQR／Strix XG27AQMR，分別搭載27吋4K UHD（3840×2160）／WQHD（2560×1440）Fast IPS顯示面板，具備1ms反應時間，並符合DisplayHDR 600認證的高動態範圍成像（HDR）與DCI-P3色域，擁有傑出的對比度和色彩表現，搭配FreeSync Premium Pro技術，可消除殘影以高幀率呈現清晰銳利影像。（詳細規格以官方表列為主，ROG Swift PG27UQR，建議售價：NT$ 22,900，ROG Strix XG27AQMR，建議售價：NT$ 20,900）