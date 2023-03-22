「2023年台北國際自行車展」今（22）日開展，自行車三雄-巨大（9921）、美利達（9914）股價大漲逾5％、桂盟（5306）股價也收紅盤！面對中低階自行車庫存仍高、去化速度較預期慢，雖然高階車款及電動輔助自行車（E-bike）的需求仍在，不過，三雄均坦言，今年對自行車產業將是大挑戰，想維持2022年每股賺進一個股本的高獲利恐有難度！

巨大集團執行長劉湧昌表示，庫存比想像的還嚴重，原來以為一個旺季就能去化庫存，現在看起來至少要兩個旺季，直到第三季庫存才有機會降下來，所以，「今年的營運不可能比去年、比前年好！」劉湧昌強調，庫存去化遠比想像中還要慢，預期要在9月以後才有機會降下來。他說，庫存主要是中低階產品，高檔自行車仍然缺貨，預估2023年的營運表現只會比2019年疫情前好一點。

巨大集團董事長杜綉珍則表示，市場不可能永遠是成長的，「我不認為現在是衰退，應該說只是在休息！」目前市場仍缺高階自行車與電動輔助自行車（E-bike），顯示高價自行車仍有需求，休息是為了未來再繼續往上走，對自行車產業仍具信心。

劉湧昌說，巨大集團2022年大陸市場銷售金額成長到人民幣30億餘元，尤其是高級自行車賣得特別好，2023年大陸市場仍可望維持雙位數成長；至於美國市場，因中低階庫存仍高、挑戰依然很大；歐盟市場中的德國、法國表現還好，但其他國家恐將衰退。

此外，美利達行銷本部副總經理鄭文祥表示，今年已經開始計畫性讓生產訂單遞延，「3月出貨量已經小於市場銷售量，黃金交叉期已經出現」，預期再過半年就會調整到比較健康的狀況，因此Q2淡季營收恐將下滑！

鄭文祥表示，今年營運持續受到匯率、通膨、戰爭與供應鏈調整等不利因素影響，陣痛期是一定會經過的，但希望下半年就能開始出現復甦，預期2024年就能重返2019年疫情前的產銷水準。此外，美利達近兩年大陸市場產銷量直線攀升。

鄭文祥說，美利達大陸市場2013年全盛時期銷售量可達110萬台，2022年銷售量57萬台、雖然大幅成長，但產銷量僅回到全盛時期的一半。隨著大陸疫後買氣回溫及延續去年第四季的銷售熱度，預期今年大陸市場產銷量仍可望持續成長10-15％。