利率攀升打擊需求 加拿大2月新屋價格續跌 23:522023/03/22 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 加拿大利率上升打擊新屋需求，2月新屋價格持續下跌。根據加拿大統計局公布，2月新屋價格指數月減0.2％，降幅與1月相當。該指數在過去六個月有五個月出現下滑，不過與去年同期相比，2月數據仍年增1.4％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國回神 扣倒加拿大 德國檢察長訪台 交流打擊跨國數位犯罪 2月通膨趨緩 加拿大央行料暫緩升息 #新屋 #打擊 #加拿大 #續跌 #利率上升 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 加拿大西部驚傳殺警案2死 犯嫌自戕 03:282023/03/17 國際 打擊黃牛 立委籲4月完成文創法 21:162023/03/15 財經 記憶體廠 Q1虧損恐難逃 04:102023/03/21 產業．科技 拚電動車 福斯砸1,800億歐元 04:102023/03/15 全球財經 桃園蜂蟹蟎肆虐 蜂蜜產量恐銳減 04:102023/03/22 地方新聞 經典賽》日本再推大谷翔平先發 認義大利好手多「會是考驗」 12:222023/03/15 體育 谷歌槓上加拿大 04:102023/03/20 專題周報 曾服務門諾醫院17年 院方辦艾可諾醫師追思會 04:102023/03/18 地方新聞 美智庫CSIS研究報告：中國對其他國家施壓與制裁策略收效甚微 23:012023/03/22 兩岸 經典賽》加拿大球星弗里曼輕傷 預計可趕上道奇開季 08:092023/03/17 體育 「飛毛腿殺手」F-15E打擊鷹戰機將削減一半以上 23:412023/03/19 軍事 龍千玉返台情緒失控淚崩 愛兒墜谷6年康復近況曝光 20:512023/03/17 娛樂 影》大谷翔平第9局二壘打超狂反應 隊友讚：讓我們燃燒起來 12:032023/03/21 體育 金門警「啟動快速打擊犯罪部隊」演練 全島警鳴聲大作民驚驚 12:562023/03/17 社會 美國智庫建議 台灣必需的2種反艦打擊飛彈 21:302023/03/21 軍事 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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