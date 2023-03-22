中央銀行周四（3/23）舉行第一季理監事會議，研議最新貨幣政策調整，由於會議時間緊跟在美國聯準會（Fed）的3月會議決議宣布之後，必須顧及美、台利率政策的可能連動。元大寶華綜合經濟研究院董事長葉銀華22日指出，美國通膨黏性很強，Fed屢屢暗示不會改變升息立場，因此即使發生美國銀行連續流動性緊縮衝擊，預估仍會升息1碼，否則外界會認為情況糟到「代誌很大條」。

葉銀華指出，貨幣政策「不是太猛，就是太遲」，Fed自一年前開始升息、下半年大幅升息，貨幣政策滯後效果約在18個月出現，現在正在顯現金融衝擊，接下來的經濟衝擊還不知道會如何，因此「安全渡過」是相當重要的，Fed會以一些時間觀察貨幣政策效果，看來今年下半年利率也將維持不動。

至於台灣，葉銀華認為，去年第四季台灣經濟成長率落入負成長，加上近幾個月出口雙位數衰退，考量經濟情況，央行升息機率比較低、第一季應該不會升息，以免製造業廠商壓力。

此外，歐美央行升息均是為了抗通膨，元大寶華估測，原物料及製造品價格相對走軟，台灣沒有輸入性通膨壓力了，央行貨幣政策調整只需顧及國內的物價上漲壓力，如服務類價格、房租、電價調漲等因素，如果央行覺得通膨壓力居高，才會考量升息的必要。