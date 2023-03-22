22日晚間11點43分，花蓮發生規模4.6地震，震央位在花蓮縣府西南方48.8公里處，即為萬榮鄉，地震深度僅5.0公里，屬於極淺層地震，最大震度花蓮光復3級；南投奧萬大、花蓮市、雲林古坑2級；台東長濱、嘉義阿里山、台中梨山、宜蘭南山、彰化市、雲林斗六、台南善化1級。

值得一提的是，雖然北部並未偵測到數值，但不少北部人都有感：「新北有感」、「桃園也有感」、「台北人有感，明顯晃了一下」、「新北這邊房子搖了一下」。