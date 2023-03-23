女星吳兆絃8歲時以人氣童星雙人組「大小姐」出道，當時以混血萌顏演出多部電視劇，和南韓偶像Super Junior始源、F4吳建豪、飛輪海辰亦儒合作過；隨著年紀增長也越來越漂亮，並且早早就發展副業經營飲料店等生意，不過近日她遭爆料被包養等傳聞，對此她嚴正否認澄清爆料內容都不是真的。

對於近日與前任男友的事情，吳兆絃無奈表示：「我與前任的關係是必須要跟大眾報告的嗎？到底是誰供誰吃住，還給生活費」，且透露是前任不願意與她分手，友人也為吳兆絃報不平，表示有留存前任動手後的報警影片，吳兆絃則稱「說是我被打，沒錯，我被前任打，直接在夜店打我朋友跟我。」朋友為了保護她還被前任打頭，從沙發上跌倒，頭直接撞到地板。

根據《鏡週刊》報導，某交友網站出現吳兆絃的檔案，該帳號使用她的社群平台照片，資料條件與她符合，不過並不能確認就是本人，且照片是她的公開圖片，不排除是別人盜用圖片，約會預算設定要求每個月至少5萬，對此吳兆絃解釋「我是不知道誰在搞這種無聊的小把戲，但我本人沒在玩任何的交友軟體，要玩也不放自己的照片，很可憐欸．．．」，對於網傳的包養說法，她嚴肅聲明「包養一事沒有就是沒有！！！！還五萬勒，五萬夠我家主子的開銷嗎」，心情相當無奈。

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