斯洛文尼亞的克爾什核電廠(Krško nuclear power plant,NEK)的用過燃料乾式儲存場將在今年晚些時候完成，屆時就可以把冷卻池裡的592束用過燃料運出，挪出空間來存放剛退出反應爐的用過燃料。

世界核能新聞(WNN)報導，克爾什核電廠的乾儲場為室內型倉庫，建築容積為 50 m x 70 m x 20 m，每個圓型鋼筋混凝土底座，直徑 1.75 m。核電解釋說，包括圍牆在內，乾儲場具有防水、防洪保護力，每一座乾儲箱，也都安裝了與國際原子能機構連線的監測設備。

克爾什核電廠的乾儲廠，長70公尺、寛50公尺、高 20公尺，地上的鐵環是固定乾儲箱的固定點。(圖/NEK)

核電廠表示，乾式貯存法，是用過核燃料的過渡解決方案，因為它不需要額外的設備、系統或電力來提供冷卻。它也是公認的世界上最合適、最廣泛用過核燃料臨時貯存方式。

每個乾儲箱可容納 37組用過的燃料束，外層有厚實的混凝土外殼，既是堅固的物理保護，也隔絕高能輻射，即使遇到極端天氣、地震或飛機直接撞擊也沒有什麼問題。

核電廠表示，我們將在秋季之前，將裝有 592 束用過燃料組，裝入16 個乾儲箱裡，然後運到儲存場。這樣一來，冷卻池就挪出足夠的空間，再收容剛剛退出反應爐的高熱用過核燃料。

斯洛文尼亞是前南斯拉夫國家，在冷戰時期屬於蘇聯陣營，但是南斯拉夫的強人迪托，選擇與西方國家更更多交流，於是在1970年代，該國計畫興建克爾什核電廠時，刻意不選擇蘇聯的核電技術，而是引進美國西屋公司設計的2迴路式( 2-loop)壓水式反應爐，發電量是696 百萬瓦。於 1981 年進入商轉，供應斯洛文尼亞40%的電力。

如今已營運40年，斯洛文尼亞環境部在完成環境影響評估後，於今年 1 月批准 克爾什核電廠的20年再運轉許可，直到2043年。環境影響評估的過程是多國參與的，包括鄰國克羅埃西亞、奧地利、義大利、匈牙利以及德國。