有位重機騎士在山路上疑似要看車友是否跟上，因此頻頻回頭望，沒想到一轉頭回來便跌入山溝。

看來需要裝車道偏移警示！有重機騎士行駛在山路彎道上，該騎士疑似在觀察車友是否跟上，因此「頻頻回頭望」，豈料，當騎士一轉頭回來時，機車已經在排水溝旁，下秒連人帶車跌入山溝中，所幸騎士及時跳開沒被卡住，而正輛重機則「直挺挺插在山溝中」；對此，網友不禁搖頭嘆「到底有什麼好一直回頭的」、「後照鏡都是裝好玩的？」。

一名男子在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」發文，並上傳1段54秒影片，從影片中可見，有位重機騎士行駛在山路彎道上，然而他疑似要看後方車友是否跟上，於是頻頻回頭望，沒想到一回神，車子已經在道路排水溝旁，下秒便連人帶車跌入排水溝，而重機也直挺挺的卡在排水溝內，所幸騎士及時跳開，沒有與機車卡在山溝內；對此，原PO也在貼文寫下「不要一直顧後面忘了前面啊...一桿進洞」。

影片一出，網友紛紛留言表示「後照鏡都是裝好玩的？」、「我現在考慮倒著騎，免回頭」、「最近怎麼都是沒後照鏡的出事」、「用後照鏡看後方車友狀況就好不是轉頭一直看，後面不知道路的話遇岔路再停下來等就可」、「到底有什麼好一直回頭的」、「看來他需要裝車道偏移警示」、「水溝蓋跑法，忘記沒加蓋」、「他在找車位啦！影片後面找到了」。