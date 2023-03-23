在MSCI中國指數成分股中，目前約有2成已發布去年業績，淨利潤同比增長7％，UBS瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪表示，其中約6成的公司低於市場預期，主要原因包括疫情擾動帶來的挑戰、成本攀升以及在一些市場中價格競爭加劇（如光伏、電動汽車）。金融（包括房地產）和汽車股票盈利低於預期的情況最多，而互聯網公司盈利超出預期的情況最多，主要由於成本下降。

王宗豪指出，對於今年各公司展望是喜憂參半，其中運動服飾和電商的展望鎮低於預期；保險、軟體以及機械、白電超出預期。雖然去年第四季業績乏力，使得股價基本無明顯反應。獲利預期上調幅度最大的行業包括能源、卡車、醫療保健服務以及航空機場；下調幅度最大的行業包括汽車零售商、房地產和港口。

在大陸解封之後，陸股在出現一波漲勢後，王宗豪說，復甦趨勢可能有所停頓，使股市開始進入盤整期，但UBS仍預計大陸企業未來盈利將強勁增長，MSCI中國將成長20％，原因有四：一、經濟活動水準改善，薪資上升；二、政策支持為經濟增長撐腰；三、上市公司的增長趨勢更強，因其市場地位和資產負債表均優於中小企業；四、經營杠杆以及大宗商品價格下跌令利潤率改善。

王宗豪表示，然預估的盈利可能面臨的風險則有：一、競爭加劇，二、大宗商品漲價，三、企業和消費者支出的復甦慢於預期。