已故藝人艾成的弟弟艾翔本月20日在馬來西亞心肌梗塞猝逝，和哥哥同樣享年40歲，讓才送走艾成不久的親友們錯愕不已。醫師透露，其實心肌梗塞並非毫無警訊，除了常見的胸悶、胸痛，還有4種非典型表現也不能輕忽，如心臟痛到下巴或持續疼痛15分鐘到30分鐘以上，就很可能是徵兆，一定要盡快就醫。

《ETtoday新聞雲》報導，馬偕醫院副院長、心臟內科主治醫師葉宏一指出，心肌梗塞的判斷除了以本身是否為高危險族群外，胸痛、胸悶是常見症狀，且疼痛並非一個點，而是「一整片痛」，例如胸口有被壓住的感覺，還可能出現呼吸困難、噁心想吐、下巴不舒服等症狀，甚至可能引發牙齒疼痛。

葉宏一進一步說明，一般的心絞痛只要休息約10分鐘，疼痛感就會逐漸緩解，如果疼痛持續15分鐘到30分鐘以上，就很可能是心肌梗塞的警訊，一定要盡快就醫。長春藤預防醫學醫師陳炯瑜表示，心肌梗塞是因供應心臟肌肉養分和氧氣的血管阻塞，無法即時傳遞氧氣，導致心肌細胞缺氧太久，造成不可逆的大片壞死。

陳炯瑜也列舉4種心肌梗塞的非典型表現，包括從心臟到下巴、牙床，擴散開來的悶痛；上腹部及後背疼痛；左肩膀、腋下及手臂疼痛；當身體處於休息狀況下，出現像是被大象踩住的緊繃感。醫師提醒，高齡族群或糖尿病患者，更常出現非典型疼痛，如上腹痛、呼吸困難等，呼籲民眾提高警覺，避免延誤診斷契機。

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