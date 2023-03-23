看似普通的食物中毒命案，竟暗藏殺妻陰謀。美國科羅拉多州一名45歲牙醫，被控長期在妻子常吃的高蛋白奶昔中下毒殺害對方，甚至在老婆瀕死之際，與小三互傳鹹濕訊息，最終在診所員工、妻子姊姊以及自己的搜尋紀錄等人證、物證下，遭警方依一級謀殺罪逮捕。

據《紐約時報》報導，六寶媽安琪拉（Angela Craig）3月15日如往常享用高蛋白奶昔，卻在不久後感到劇烈腹痛與嘔吐，送醫後因器官衰竭及腦死於19日不治身亡。而安琪拉的病歷以及「關鍵證人」的報案則引起警方懷疑，因為這已經是她當月第3度住院，且其丈夫詹姆斯（James Toliver Craig）涉有重嫌。

警方發現，職業為牙醫的詹姆斯曾搜尋「用哪些毒藥殺死人不容易被發現」，且他在妻子住院前2天就透過診所購買了1罐氰化鉀，並告誡員工千萬別打開包裹。然而，一名誤開包裹出現類似安琪拉病症的員工，在察覺事情有異後，立即向警方報案指老闆可能殺死了老闆娘。

儘管詹姆斯辯稱妻子有自殺傾向，才會幫忙購買氰化鉀，自己沒打算使用，但他的搜尋紀錄與氰化物購買紀錄、跟小三的鹹濕傳訊，還有過於巧合的與小三旅遊計畫時間，都令檢警認為詹姆斯從3月6日開始就毒殺妻子，加上死者姊姊透露妹夫長期外遇、與妹妹感情不好，以及妹妹生前就懷疑被下毒，因此依一級謀殺罪逮捕並起訴詹姆斯。

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