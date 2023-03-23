國軍近來接連發生掉槍事件，先是教準部所屬龍泉新兵訓練中心遺失1把點45手槍，接著陸戰隊99旅在械彈檢查時，又發現短少T91步槍「槍機」2件，不僅引發朝野立委關切，就連國防部長邱國正也震怒，揚言向上追查，「讓他掉腦袋」。

沒想到，桃園警方近日查緝槍械，竟搜出國軍的T65K2突擊步槍及彈藥，對此，軍方編組專案小組進行調查，並通令各軍種依帳籍實施全面械彈清點，目前確認所有T65K2都無減損，後續將視整體調查結果，適時對外說明。

桃園警方近日在龜山區一處民宅內發現黑幫成員囤積非法軍火，轄區龜山警分局22日持搜索票破門查緝，當場起獲大批軍火，共計有5.56公厘步槍彈3箱、3.8吋手槍彈2箱、45手槍零頭彈1箱、穿甲彈2發、煙霧彈1顆、飛彈砲空殼1顆、訓練式手榴彈及檔彈板等國軍產製械彈，並逮捕61歲羅姓犯嫌。

除此之外，警方還查獲國造5.56公厘T65K2步槍乙把（序號:422064），根據《中時新聞網》報導，該槍支的序號地點，發現是嘉義的新訓旅，不過該旅全面清查後，確認所有T65K2都還在。

國防部晚間也做出回應，針對警方查獲械彈表示已編組專案小組進行調查，並通令各軍種依帳籍實施全面械彈清點，配合檢警釐清案情，目前已派專業人員協助檢警勘驗該批械彈，後續將視整體調查結果，適時對外說明。

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