監察院21日公布最新一期公職人員財產申報，「港湖女神」民進黨立委高嘉瑜名下擁有台積電、聯電、聯發科、中鋼等23檔股票，總價額341萬1190元，其中台積電買了6張，華航、長榮航各為40張，元大金42張。高嘉瑜持股明細曝光後，引發網友熱議，有人表示「持股內容看起來就有人指點」、「航運和鋼鐵是被套嗎」。

高嘉瑜23檔持股明細曝光

據監察院201期廉政專刊，立委高嘉瑜共持有23檔股票，除了6張台積電外，還有中鋼、春源、中鴻、大成鋼、聯電、台亞、友達、聯發科、瑞軒、陽明、長榮航、萬海、華航、台驊控股、群創、力積電、頎邦、元大金、環球晶、晶心科、志超、大國鋼等（見附表明細、翻攝廉政專刊），股票價額以10元計價，因此總價額為341萬1190元，若以個股22日收盤價來估算，帳面股票價值約1950萬3361.5元，但因不知高嘉瑜的買進價格，所以總成本不得而知。

此外，高嘉瑜也搭上國民ETF熱潮，持有元大台灣50和元大高股息分別為10,000及20,000單位，基金受益憑證總價額146萬7,900元。

而其他資產部分，高嘉瑜銀行存款403萬2190元、現金59萬元、儲蓄型壽險24萬7500元，在北市內湖區1房產價值3280萬元，另因購置不動產有2624萬債務。

高嘉瑜身家曝光後，引發PTT股板網友討論，有網友認為「原來高嘉瑜是水手喔」、「債務有2600萬房貸」、「賣高買低算是滿強的吧」、「殖利率概念股」、「志超 大國 瑞軒 祈邦 其實選股防禦性還滿不錯的」、「立委一個月20萬 錢突然變多才要懷疑吧？」、「他不是超韭的嗎 航運跟鋼鐵套在高檔」、「民進黨裡算賺得少的」、「報稅票面價10元 6張3萬6 為什麼財產申報不改呢？」。

但也有其他網友狂酸，「沒有藥華藥下去！」、「馬的窮鬼 隨便一個同黨助理都比他多」、「議員當那麼久才這樣也太窮了吧」、「笑死 比我窮」、「340萬連間廁所都買不起」。