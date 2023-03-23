「菲國軍火大亨」陳建寧出身嘉義，，活躍於嘉義、台南一帶，與已故嘉義地方聞人洪鴻彬的周邊人士往來密切，但2013年即因涉及擄人勒贖案於審理期間持假護照潛逃出境，已經離開台灣長達20年，如今在地人士對他的瞭解並不多，多數只知道他在台菲的人脈很廣，還曾經跨海替弟弟陳建文的後事辦得十分風光。

由於陳建寧的弟弟陳建文是台南安平小有名氣的角頭，外界以為陳建寧也是台南角頭。不過，資深刑警認為，今年54歲的陳建寧，32歲時犯下台南陳姓營造商擄人勒贖案，當時他不僅年紀不大，還是被此案主嫌林鴻文找來負責開車，如果真是角頭，應該不會扮演這樣的角色，所以在台期間只能算是較活躍的「中輩哥」。

資深刑警說，陳建寧頗具生意頭腦，在台灣靠經營賭場為生；之後逃亡菲律賓，「生意」才愈做愈大。陳建寧在菲律賓原本經營博奕事業，多年前開始走私毒品，不僅有製毒團隊，還走私非法槍械，甚至在當地擁有自己的「軍火庫」，規模幾乎可以成立1支小型特種部隊，也因此被台灣道上稱為「菲國軍火大亨」、「菲國槍毒大盤商」。

陳建寧為人海派、豪爽，在台菲兩國累積不少人脈；尤其，當他在菲國「事業有成」後，許多道上兄弟紛紛前往投靠、拜訪，都獲得他的熱情接待。也因此，前年他的弟弟陳建文被殺害，陳建寧曾跨海拜託天道盟大哥「鐵霸」協助治喪事宜，出殯喪禮來了3000多人，全台黑道大哥雲集，將弟弟的後事辦得盛大風光，可見他在江湖上的分量。