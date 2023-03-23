針對2024立委選舉，國民黨台中市黨部將分3梯次登記提名，第1梯次包括第二、第三、第八選區，台中市黨部表示，包括前立委顏寬恒、現任立委江啟臣22日皆委託領表，其中顏寬恒已完成登記。而此消息一出，許多網友紛紛暴動表示「勇者無懼」，更直呼「哪裡跌倒，哪裡站起來」，引發討論。

國民黨依照艱困程度，台中市立委初選分為3梯次提名，第1梯次22日起至24日開放登記，但僅顏寬恒登記參選第二選區（沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區），另江啟臣已委託領表爭取連任第八選區（豐原區、東勢區、新社區、石岡區、和平區）。

民進黨22日為開放黨內初選領表登記第3天，但22日一整天都沒人到市黨部登記，目前僅現任立委林靜儀、張廖萬堅、莊競程完成登記，另立法院副院長蔡其昌預計23日登記。

許多網友也紛紛在相關新聞連結下方留言直呼「哪裡跌倒從哪裡爬起來真男人」、「加油加油」、「顏寬恒加油、國民黨加油」、「為顏寬恒加油！邪絕不能勝正」、「顏寬恒加油！自己的家鄉東山再起，要好好做代誌，選民一定還給你一個公道」、「勇者無懼，哪裡跌倒，哪裡站起來」、「加油，挺為民意做事的人，下架只顧黨意、拼政治口水的人」。