民進黨立委初選登記開跑，台北市議員王世堅不甩黨內誠信條款，20日上午在英系議員和支持者簇擁下，登記參選2024士林大同區立委，與現任立委何志偉上演同室操戈，強調這是響應黨主席賴清德所說的「沒有現任優先」。而近日就有一份最新的民調指出，有94％的民眾認為是「王世堅」會勝出，僅有6％的民眾認為是「何志偉」會勝出，引發討論。

YouTube頻道《老天鵝娛樂》22日對於「王世堅參選士林大同立委，你認為初選誰會勝出？」進行了網路民調，截至22日23時，已有近2.5萬人進行投票，有94％的民眾認為是「王世堅」會勝出，僅有6％的民眾認為是「何志偉」會勝出。

而參與投票的網友也紛紛留言表示「堅哥勇於為人民發聲」、「身為大同區的居民，當然投給他，我們都甘願！都覺得偉大！」、「堅哥終於當一次龍王不是扶龍王了」、「堅哥真男人，說到做到。愛你」、「唯一支持堅哥」、「炎上大將軍堅哥，真性情真男人，值得託付」、「堅哥要出來的話應該是無懸念」。