國民黨22日通過提名委員會，黨主席朱立倫定調2024總統人選將採徵召，藍營最強母雞、新北市長侯友宜可望出線。前立委蔡正元在《盧秀芳辣晚報》指出，總統大選跟選縣市長不一樣，單一選區只有一個立委，黨派分別非常清楚，要有很多支持你的立委出來選。國民黨現在區域立委不到三分之一，另外三分之二要找得到人去選，這責任不能完全推給黨主席，還要幫找人脈錢脈樁腳，要不然他選得很差，你得票率也不會好。

「如果侯友宜不接受徵召，我建議徵召盧秀燕！」蔡正元表示，但徵召程序上也要有一點過程，比如說本黨根據這兩天所做的民調，我們決定要徵召誰。盧秀芳問侯友宜不接受徵召會發生嗎？「應該不會吧！」蔡正元認為，侯友宜一定說，黨和國家如果有需要我的地方，我全力以赴。

蔡正元提到，總統大選畢竟跟選縣市長不一樣，選縣市長有各黨的議員在選舉，有民進黨的議員成立競選總部你也要去，因為複數選區，黨派上不那麼清楚。但是你在選總統，跟你一起搭配競選的立法委員，可是一區只有一個！是黨派分別非常地清楚，所以要有很多支持你的立委跑出來選。

「而且國民黨現在有一個麻煩，就是70幾個選區裡面，國民黨不到三分之一喔！」蔡正元指出，現任的國民黨只有三分之一，所以三分之二你要找得到人去選。作為一個總統候選人，這個責任不能完全推給黨主席，一定要找到跟你配合的人，那你就要幫他找人脈、錢脈、樁腳，讓他能夠選，要不然他選得很差，你在那邊得票率也不會好看！