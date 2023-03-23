嘉義市天主教聖馬爾醫院設計的均衡餐盒。（嘉義市天主教聖馬爾醫院提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市天主教聖馬爾醫院推薦用均衡餐盒定量飲食。（嘉義市天主教聖馬爾醫院提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市天主教聖馬爾醫院營養師尤偉銘。（嘉義市天主教聖馬爾醫院提供／廖素慧嘉義傳真）

餐桌上美食當前，大家聊最多的卻是「減重」，營養師報你知，避開5大地雷食物，用對的方法減重，照樣吃美食，還有5招可助攻成效，喝對飲料、做對的運動、吃對的點心、掌握好熱量，用「均衡餐盤」定量飲食不復胖。

嘉義市天主教聖馬爾醫院營養師尤偉銘指出，會減重失敗主要是吃到地雷食物，加糖飲料、甜點蛋糕、加工餅乾、甜（高油）麵包、油煎澱粉就是排行榜前5名地雷食物。

喝一口加糖飲料，身體消耗能量速度就會變慢，乳酸飲料、加糖優酪乳與優格，常是陷阱，以為很健康就吃下肚，卻是瘦不了。

健康雜糧麵包因有飽足感而益於減重，但含糖、油脂及香料，卻會讓大腦想再吃更多食物，而蘿蔔糕、鐵板麵、煎餃、炒飯、薯條等油煎澱粉，熱量超高。

尤偉銘推薦用「均衡餐盤」控制熱量，健康快速減重，可每天使用1至2次，如圖示的均衡餐盤有全榖雜糧、豆魚蛋肉、堅果、蔬菜、水果的分格，將喜歡的食物種類放入對應格子，就可以吃飽又攝取均衡營養，還能控制熱量。

尤偉銘也傳授5招減重好招，1.每天應喝足理想體重×30至40CC的白開水，例如理想體重50公斤，可喝1500至2000CC水，喝水會消耗身體熱量，有飽足感、抑制食慾，連續7天體重就會下降，但限水及胃食道逆流者不適用。

2.吃大餐前運動30至40分鐘，讓身體肌肉活絡起來吸取大餐的熱量，減少囤積在脂肪組織內。

3.適量吃富含天然營養成分的水果取代精緻點心，減低熱量攝取量。

4.飯後散步5分鐘，促進能量代謝，幫助降低體脂肪，熱量不會過量囤積。

5.依食物標示的熱量，精準掌握正餐熱量少於600大卡、點心少於150大卡。天天量體重，避開地雷食物，用均衡餐盤定量飲食，不復胖。