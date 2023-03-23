台灣人熱愛日式拉麵，拉麵店也是一間接一間，但老闆個性強烈，加上不少店家規矩多，不少人也因此不太適應。日前一名客人到拉麵店用餐，因為沒有吃完，在衛生紙上寫下8字，讓老闆娘看到忍不住笑出來。

高雄拉麵店「帰拉麵KAERI」老闆娘日前在臉書粉專PO文，表示17日當天，一名客人光顧，沒有把食物吃完，該名客人在衛生紙上寫下「有點挑食，非常抱歉」8個字表達歉意。

老闆娘說，這名可愛的客人是熟客，其實剩的也不多，都是蔥花跟青椒，客人知道自己對於每位客人都很在乎，才會特地留下紙條，讓他們知道原因，避免誤會，而這就是「內涵」、「禮貌」、「尊重」，會貼上來粉專也只是希望大家都能互相尊重，以禮待人，就算是熟客，他們也會關心每一次用餐狀況，客人也尊重他們，所以才會留下紙條。

網友們也紛紛留言：「真可愛的客人」、「這客人有修養」、「店家的解讀也好溫暖，這就是善的循環」、「看來店家該開始想辦法讓蔥花跟青椒更好吃XD」，但也有人認為口頭說就好，用寫的不妥，反而浪費衛生紙，對此老闆娘表示就見仁見智了。