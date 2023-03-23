民進黨台北市議員王世堅20日宣布參選士林大同區立委，跟同區現任立委何志偉強碰。前立委郭正亮22日在《大新聞大爆卦》節目指出，雖然背後有英系人馬簇擁力挺，但王世堅是自己想選這一區，考慮的就是這區勝選機率較高。中山北松山連續三屆民進黨都輸，現在又碰到王鴻薇，真的不好選，所以王世堅的考慮合理。中正萬華現在傳出是吳沛憶要選，王世堅也不好意思去中正萬華選，因為離開自己的議員選區難做人。

主持人馬千惠問到資深媒體人周玉蔻講的「背後操控邪惡三人組」，郭正亮表示「她可能在講黃承國啦，因為黃承國跟何志偉本來就不對盤嘛！這大家都知道。」那王世堅既然表達了意向，那黃承國當然就力挺了，黃承國後面當然就是洪氏兄弟。

「這個絕對不是英系的預謀啦，這絕對是王世堅想選這一區啦！」郭正亮提到，王世堅考慮的當然就是，這一區大選的勝選機率比較高，「中山北松山坦白說，我自己都選過，連續三屆民進黨都輸嘛！」真的不好選，你現在又碰到王鴻薇，不會那麼好選，所以王世堅的考慮合理。

郭正亮指出，王世堅不好意思跑去中正萬華，因為離開自己的議員選區難做人。那中正萬華現在傳出來是吳沛憶，也是當地的議員。周玉蔻本來就跟王世堅結樑子了，大家都知道。「我覺得這一區的初選會非常激烈！（馬：誰勝出不好說？）不好說！」