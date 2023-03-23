身兼民進黨主席的副總統賴清德登記參選民進黨總統初選，民進黨中執會22日通過資格審查，4月12日提名公告，黨中央也啟動戰鬥模式，據了解，發言人增補戰力，立委林楚茵及新北市議員卓冠廷將加入民進黨發言人群，強調「即戰力」。

賴清德接任黨主席後，黨中央人事重新洗牌，目前發言人為新聞部主任張志豪，但是隨著選戰即將開打，發言人再添論述能力及戰力強的發言人，林楚茵及卓冠廷都具有民意代表身分，張志豪也曾是新北市議員，未來在新聞回應攻防上，陣容將更為堅強。