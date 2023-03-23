After missing 51 straight games with a Grade 3 calf strain, Minnesota Timberwolves star Karl-Anthony Towns will return tonight vs. Atlanta Hawks barring setback in pregame, sources tell @TheAthletic @Stadium. Nine games remaining as T'Wolves battle for playoff positioning. pic.twitter.com/t7rxbqJ5ww — Shams Charania (@ShamsCharania) March 22, 2023

就在灰狼處於晉級季後賽邊緣的關鍵時刻，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞23日爆料，在遭逢小腿三級扭傷、整整缺席51場例行賽之後，灰狼明星中鋒唐斯將於今天主場迎戰老鷹之戰宣告傷癒復出，等同宣告灰狼「雙塔」唐斯、戈貝爾即將正式重組！

「我超級興奮能夠回歸球場幫助球隊，因為接下來的9場比賽相當重要，」預計今天不會有任何上場時間限制的唐斯表示，「無論從防守到進攻，還是從精神層面與領導能力方面來看，我認為自己目前已經完全恢復了。」

本季場均20.8分、8.2籃板及5.3助攻的唐斯，在去年11月29日客場出戰巫師時，不小心傷到小腿，當時還需戈貝爾架著他才能離場，如今經過快4個月的治療與復健，唐斯終於趕在例行賽結束前夕宣告歸隊，而灰狼也確實相當需要他的滿血回歸。

因為灰狼目前戰績36勝37敗，位居西區第9，卻跟西區第11湖人僅有0.5場勝差，可是灰狼也跟西區第5、昨天才傷了主將保羅喬治的快艇之間，也才2場勝差，灰狼剩下的9場例行賽假如努力場場求勝，不僅可能不用打附加賽，甚至可能升到西區前6。

加上最近灰狼陣中得分王愛德華茲腳踝扭傷，儘管傷勢並不如一開始預估嚴重，卻也要休息一段時間才有可能歸隊，如今多了唐斯傷癒復出幫忙，或許能讓灰狼避免落到本季還是淘汰的慘況，問題還是唐斯相隔這麼久才回來，他能否儘快找回應有比賽狀態？