星座專家唐綺陽靠著分析星象和星座運勢，從而打響知名度，被外界譽為「國師」，後來跨足節目主持，還拿下第56屆金鐘獎最佳綜藝主持人獎。沒想到最近交友軟體出現冒牌唐綺陽，有不明人士盜用她的照片當大頭貼，並在年齡欄位寫下30歲，讓今年57歲的她開玩笑喊：「是不是詐騙？」，逗樂一票網友。

唐綺陽22日在臉書透露有一名英文名為Eason的人在交友軟體使用她的照片，並曬出一張截圖，裡面有她的自拍照，還冒用她的「國師」身分，自我介紹那欄更註明感情狀態：「星座專家單身很久」，令唐綺陽本尊覺得頗為有趣，開起自己玩笑：「自介是在臭我吧，我很好奇生意好嗎？」還附上哭臉表情符號。

肖像遭不明人士盜用，唐綺陽呼籲所有粉絲不要上當：「好啦盜圖是不對的，大家不要被騙喔」，也不改幽默本性說：「如果有點動心歡迎來看看我本人⋯⋯等你喔」。貼文曝光後，粉絲們都紛紛笑瘋，留言回應：「哈哈哈，用老師的照片生意應該很好」、「職業：國師，完全是粉絲無誤」、「感覺是在另類稱讚唐老師呢」、「日常出沒是podcast，要在podcast裡約會嗎」、「太好笑惹，根本是小粉絲在搞吧。」

唐綺陽自2014年在Youtube開設占星頻道，距今有8年時間，今年初成功突破100萬訂閱，為此唐綺陽特意拍一支影片紀錄歷史性的一刻，此外她也拓展podcast領域，創設名為「唐陽雞酒屋」的頻道，至今已錄了200多集，而交友軟體盜照的圖正是她的podcast所使用的大頭貼。