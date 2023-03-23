民進黨台北市議員王世堅20日宣布參選士林大同區立委，跟同區現任立委何志偉強碰。前立委郭正亮22日在《大新聞大爆卦》節目指出，大同區只有25里，整個士林區將近50個里，佔三分之二，這區的立委初選會非常激烈； 而前立委蔡正元則認為何志偉一定贏，桃園市議員黃敬平也指出何家族錢脈優勢。

郭正亮則分析，何志偉家族經營在地蠻久的，加上新潮流跟王世堅關係也不好，如果能獲得新潮流的支持，那何志偉贏面就比較大。

「我覺得這一區的初選會非常激烈！（主持人馬千惠：誰勝出不好說？）不好說！」郭正亮強調「因為大同區只有25里，整個士林區將近50個里，佔三分之二！」。蔡正元則斷言「不會啦，何志偉一定贏啦！」。對此，郭正亮分析，何志偉一定傾全力，幹部、樁腳（黃敬平：他們家有錢啦），錢是一個因素，家族在社子地區、士林地區也經營蠻久的，所以強碰起來會很激烈。

「這裡面事實上新潮流都還沒有講話！」郭正亮直言，新潮流會蠻關鍵的，因為他沒有候選人，然後新潮流長期跟王世堅也不好，如果他們支持何志偉，那何志偉贏面就比較大。「誠信條款真的來挑戰的，嚴格來講只有王世堅。」如果現任立委夠強，來挑戰的議員也只是來掛號。