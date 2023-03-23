喵星人充滿好奇心，只要視野範圍內出現移動的東西，就會想要飛撲過去抓住。一名日本網友使用手電筒映射出的燈光，吸引自家貓咪，沒想到貓咪看到像是著了魔般猛追不捨，過程中的「鬼之顫動」更是笑翻百萬網友。

日本動物推特「癒される動物」日前貼出一段短片，只見主人拿出手電筒，打開開關往地板上照射，不斷晃動，灰色虎斑貓看到後，立刻張開雙手，不斷追逐著光線，過程中還隨著燈光猛力顫動，雙手短短幾秒內拍了數十下，全身也隨之搖擺。

影片至今已累積173萬人觀看，3200人分享，數百名網友也忍不住留言：「魔鬼的顫動」、「這貓羊癲瘋發作了嗎XD」、「我看得都覺得快腦震盪了XD」、「這是我看過有史以來振動頻率最高的生物」、「笑得我停不下來」、「這貓也太可愛了」、「到底誰說貓很聰明的，明明蠢萌的要死」、「怎麼好像比逗貓棒還有用」、「看到吃的也沒這麼興奮」。