美國國務卿布林肯今天表示，中國正在觀察全世界對俄烏戰爭的回應，從中汲取經驗，若任由俄羅斯攻擊鄰國而不受懲罰，將為潛在侵略者「打開潘朵拉的盒子」。

路透社報導，布林肯（Antony Blinken）在美國參院撥款委員會（Senate Appropriations Committee）聽證會上指出，中國正「非常謹慎地」觀察美國政府及全世界如何回應俄羅斯對烏克蘭的侵略，亞洲正感受到這股衝擊。

布林肯提及，若任由俄羅斯攻擊鄰國而不受懲罰，將為潛在侵略者「打開潘朵拉的盒子」，將導致「衝突的世界」。

他還說，在烏克蘭的利害關係影響遠超過其國界，舉例來說，他認為這對亞洲產生深遠影響，在俄烏衝突中，日本及韓國一直是烏克蘭的主要支持者。

布林肯指稱，他認為中國正在非常謹慎地觀察，對於世界是否團結對抗這種侵略，中國將會汲取經驗。（譯者：陳正健）1120323