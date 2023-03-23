前總統馬英九27日將啟程赴陸祭祖，並率30名學生赴陸學術交流，成為兩岸分治74年來，首位踏上大陸的中華民國卸任元首，此舉也引爆藍綠兩黨的關注，許多政治人物議論紛紛。而近日就有一份最新的民調指出，有78％的民眾認為此舉「有利於國民黨總統大選」、有13％的民眾認為此舉「不利於國民黨總統大選」，引發討論。

根據YouTube頻道《桃園孫先生》22日對於「馬英九即將到中國大陸參訪」進行了網路民調，截至23日凌晨3時，已有近6500人進行投票，有78％的民眾認為此舉「有利於國民黨總統大選」、有13％的民眾認為此舉「不利於國民黨總統大選」、有1％的民眾有「其他意見」、另有7％的民眾「沒意見」。

而參與投票的網友也紛紛留言表示「馬總統加油，全民讃同」、「因為正常的台灣人，都希望和平共處、兩岸共同繁榮」、「走出去就對了，顧東顧西反而被民進黨套住，打針了以後就免疫了，這次若平順，以後什麼抗中保台就失效了」、「兩岸示平、經濟繁榮、兵凶戰危、化干弋為玉帛」、「現在民意是希望兩岸合談」、「增加交流是好事，反應共機擾臺無助解決二岸問題」。