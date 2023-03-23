英國知名專欄作家特納應觀光局邀請，2月底首次前往台灣，今天在「泰晤士報」分享見聞。她提到，不同於許多英國人的想像，在台灣感受不到戰雲密布，且「現在沒有比台灣更迷人的地方」。

她並說，與鄰居相處不易的島嶼（台灣與英國）該相互支持。

特納（Janice Turner）2月底至3月上旬與編輯普萊斯頓（Ben Preston）一同走訪台灣北、中、南、東部多地。觀光局駐倫敦辦事處近日表示，台灣去年10月開放觀光客來台，預期特納的報導將有助英國民眾從歷史、文化、自然風光、飲食等面向認識台灣，並進而想親自來台探索。

特納的長篇報導有不少「值得玩味」的細節，透露來自另一個政治、社會和文化環境的人首次訪台時，可能如何看台灣。

文章標題稱台灣是一個位於亞洲，「古老、被忽略、講究避險」，但同時具「亞洲之虎」能量的島嶼。

特納提到，當她向朋友們預告即將造訪台灣，其中一位友人問：「你會住在碉堡嗎？」特納不諱言，想造訪日本或中國的人，很少考慮順道來台灣一遊。她形容台灣融合了日本與中國的文化，同時有自己的個性：自成一格、有效率，且「荒謬」地友善。

特納指出，平均一年僅約3000名英國旅客造訪台灣，而在台灣的12天期間，她很少見到西方臉孔。她認為這與對台灣的想像未與時俱進以及中國的軍事威嚇有關。她提到，Made in Taiwan（台灣製造）如今已不再意味廉價塑膠製品，而是全球92%的最高階晶片。

特納寫道，正是因為有中國威脅，所以更要去台灣：用品嚐全世界最精緻的餃子捍衛自由民主、在一個不會關押異議人士的地方探索古老的中國文化、透過享受溫泉為亞洲第一個將同性婚姻合法化的政府喝采。

儘管曾在台南數次聽到戰機自軍事基地起飛的巨大聲響，特納說，在台灣彷彿比在英國安全：公共場所整潔有序、行人不會任意穿越馬路、駕駛人遵守速度限制，且幾乎沒有犯罪行為或隨地丟棄的垃圾，雖然街上幾乎看不到垃圾桶。

她提到，台灣社會確實很講究避險，因此可看到類似「橋上不可撐傘」、「電梯內不得交談」、「手扶梯上不可穿拖鞋/涼鞋」的「荒謬」警語。此外，儘管日月潭水質良好，不樂於冒險的台灣人僅在年度泳渡日月潭活動開放游泳。

特納注意到台灣民眾瘋狂熱衷於玩夾娃娃機，且似乎不在意能不能夾到戰利品。

在台北，特納造訪了故宮。她寫道，故宮的龐大文物收藏助長部分台灣人認定自己才是「真正的中國人」、「終有一天會收復大陸」。

在英國，就算是小餐館往往也有酒單，午餐時間小酌也不罕見。特納觀察到，台灣許多餐廳對於有客人竟「不只想喝茶」感到驚訝。不過，根據特納走訪台灣酒吧的經驗，一旦台灣人打定主意要喝酒，他們就會義無反顧全力投入。

特納造訪了高雄佛光山和台北龍山寺。她提到，佛光山像是個光鮮亮麗的商城，且善用高科技，還有會操作無人機的尼姑。在龍山寺，她發現禮拜可以是一個很務實的活動：帶祭品來敬神，然後對神明提出具體要求。

特納似乎對台南特別印象深刻，並稱很享受探索孔廟附近的街弄。她說，絕對不可錯過台南；她願意多待一週，就為了觀察當地人物百態。

特納提到，台南有台灣最美味的食物。她說，在老店「度小月」，她吃了整個旅程最棒的一餐。掌店的創辦人後代稱「度小月」的美味秘訣就在一個「從來不洗的鍋子」裡。

3月15日，「泰晤士報」（The Times）刊登特納的旅台速寫，觸及台灣的歷史與未來。

文章指出，面對中國的軍事威嚇，台灣民眾顯得淡定。特納提到，她下榻飯店的一名經理對自己年紀不到20歲的兒子竟從短影音應用程式TikTok學會唱中國國歌感到驚恐。這位經理告訴特納，兒子不認為中國是威脅，且想到中國念書。

特納也參觀了國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區，這是她特別請觀光局排入的行程。

特納分享，當她問年輕的導覽員，朋友們是否對中國威脅感到擔憂，導覽員憂傷回應，朋友們並不擔憂，且發生在香港的示威抗議和當局逮捕行動也未讓朋友們有特別感觸；「當你在自由的環境中成長，你就不會珍惜自由，直到它消失的那一天。」（編輯：陳正健）1120323