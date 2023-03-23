德國「商務日報」今天報導，德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）關切德國電信公司（Deutsche Telekom AG）與中國企業華為的緊密關係，希望對它們進行審查。

路透社報導，一名政府消息人士指稱，德國政府正考慮在國內電信網路方面禁止來自華為（Huawei）及中興通訊（ZTE）等中國企業的某些組件，這可能是解決安全問題的重大措施。

此前，德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）、「商務日報」（Handelsblatt）等媒體曾引述知情官員報導，德國內政部已要求電信業者列出已安裝的華為和中興通訊設備清單，準備嚴格審查，最遲今年秋天將正式禁用。

德國對中國電信設備的安全問題已討論多年，2年前曾立法為通信設備訂下嚴格的安全標準。

但根據史傳德顧問公司（Strand Consult）研究，德國5G網路對華為的依賴度達59%，德國電信公司、伏德風（Vodafone）、西班牙電信集團（Telefonica）等電信業者仍大量採用華為設備。（譯者：陳正健）1120323