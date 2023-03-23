在市場憂心銀行業危機之際，美國聯邦準備理事會（Fed）決定升息1碼，迄今已連續9次升息，美股主要指數今天收黑。
道瓊工業指數下跌530.49點或1.63%，收32030.11點。
標準普爾500指數下挫65.90點或1.65%，收3936.97點。
那斯達克綜合指數挫跌190.15點或1.60%，收11669.96點。
費城半導體指數下滑25.18點或0.81%，收3091.71點。（譯者：陳正健）1120323
在市場憂心銀行業危機之際，美國聯邦準備理事會（Fed）決定升息1碼，迄今已連續9次升息，美股主要指數今天收黑。
道瓊工業指數下跌530.49點或1.63%，收32030.11點。
標準普爾500指數下挫65.90點或1.65%，收3936.97點。
那斯達克綜合指數挫跌190.15點或1.60%，收11669.96點。
費城半導體指數下滑25.18點或0.81%，收3091.71點。（譯者：陳正健）1120323
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