在市場憂心銀行業危機之際，美國聯邦準備理事會（Fed）決定升息1碼，迄今已連續9次升息，美股主要指數今天收黑。

道瓊工業指數下跌530.49點或1.63%，收32030.11點。

標準普爾500指數下挫65.90點或1.65%，收3936.97點。

那斯達克綜合指數挫跌190.15點或1.60%，收11669.96點。

費城半導體指數下滑25.18點或0.81%，收3091.71點。（譯者：陳正健）1120323

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