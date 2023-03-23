【愛傳媒簡秀枝專欄】文化部「台北時裝週」於3月22日晚間5點50起，在府城南鯤鯓代天府，拉開序幕。將在傳統古蹟前展演時尚大秀，結合傳統表演藝術、工藝、時尚、古典音樂的多元演出，預邀謝盈萱、Akira、劉冠廷、林思宇、黃子佼等星光齊聚，照亮南台灣的夜空，副總統賴清德也會到場獻賀詞並參拜。

文化部主辦的「2023臺北時裝週AW23」開幕秀，這回移師台南府，22日晚間在南鯤鯓代天府舉辦，安南區本淵寮朝興宮金獅陣受邀演出，為時裝週揭開序幕，要讓大家看見台南西港刈香傳統陣頭的魅力。

同時，臺灣音樂家為煙火秀，融入浪漫詩意，揭開2023臺北時裝週AW23大秀。

361年王爺總廟臺南「南鯤鯓代天府」，今晚上迎來臺北時裝週AW23開幕秀，這是文化部首度移師臺北之外舉辦。

開幕秀以《敬藝》為名，藉由時尚向臺灣傳統表演藝術及傳統工藝致上敬意。大秀尾聲，為答謝四面八方遠道而來的各界好朋友們，南鯤鯓代天府廟方特別在古意昂然的亭臺樓閣湖景邊，以《謝藝》為名，準備了盛大的煙火表演，誠摯展現東道主隆情厚誼的心意。

至於1920年成立的本淵寮朝興宮金獅陣，迄今已超過百年歷史，早年由護鄉衛土的鄉勇團練，轉化為神明的護衛部隊，其中金獅陣成員，大多是村庄子弟世代傳承，這回參與演出成員裏，分別有爺孫、父子（女）、兄弟（姊妹）等組合，完美詮釋所謂的「打虎抓賊要親兄弟，殺敵上陣要父子兵」。

安南區本淵寮，金獅陣是全村庄的驕傲，村庄無論男女老幼，無不視參與金獅陣是一種榮耀。其中，年僅9歲的黃威艇，自6歲開始看著金獅陣練習而產生興趣，央求媽媽同意後加入金獅陣，並迅速展現習武天分，除能打一套出色的少林拳外，打戰鼓也鏗鏘有力，無遜於資深成員。

此外，金獅陣裡更有姊妹檔，包括11歲的姐姐林雨荷、10歲的妹妹林湘雲，打起拳來，動作整齊劃一，拳拳扎實到位，展現出初生之犢不畏虎的氣勢。

此外，黃世彬與他18歲兒子黃濬霆，在地方裡更是有名「官刀」父子檔，透過父子間，手把手的教學，黃濬霆舞起官刀，更顯得青出於藍而勝於藍。

而舞動獅頭帶領獅陣的黃銘鴻，他的女兒黃慕云從15歲，就加入朝興武館，展演的少林拳法，完全展現出巾幗不讓鬚眉的氣勢。

另外，就讀台南護校的黃慕云，更扮演隨隊醫護員的角色，及時為獅兄弟們，處理運動傷害，展現她允文允武，赫赫生威之後，更有溫柔細心的一面。

本淵寮朝興宮金獅陣，有別於西港刈香的其他陣頭，其自1920年「開館」以來，從不「謝館」的傳統，也意謂著只要神明或村莊有需要，隨時可以整軍出發。

平時來自各行各業的本淵寮朝興宮金獅陣的獅兄弟們，辛勤練習維持武藝，同時也傳承給下一代，完全顯現過去寓兵於農的精神。

本淵寮朝興宮期望透過金獅陣的傳承，除了讓村庄子弟凝聚村庄的認同感及向心力外，更重要的是要把過去先民們守庄衛土，守望相助的精神，傳承與實踐下去。

以《敬藝：傳統表演藝術及傳統工藝跨界時尚》為題，本季邀請到7位頂尖臺灣服裝設計師與7位傳統工藝師聯手合作共創，南鯤鯓代天府廟埕廣場將融合傳統戲台與現代伸展台，化身大型劇場。

鑲金時尚星光齊聚，預計邀請到主持天王黃子佼、仙氣女神陳明珠執掌大秀主持棒，金馬影后謝盈萱、國民姊夫Akira、金鐘男星劉冠廷、女星林思宇的星光名單，加上配樂大師林強為大秀擔任音樂總監，全場星光熠熠，共同見證屬於臺灣傳統表演藝術與傳統工藝跨界現代時尚的精彩作品，在這具有歷史意義的古蹟牌坊下，記錄下融會古今傳統與時尚的新篇章。

在廟埕廣場上演的開幕秀，有金獅陣、鐘鼓擊鳴、傳統北管結合西洋古典樂或現代電子的配樂，八家將、歌仔戲、皮影戲的各種傳統戲曲，建築彩繪大師莊武男老師將演出現場作畫，人間國寶百歲漆藝大師王清霜也會親臨現場，多元的傳統文化，結合模特兒時裝秀，一新大家耳目。

大秀尾聲，在古意的亭台樓閣湖景邊，特別安排了盛大的煙火表演，現場音樂，由鋼琴家廖培鈞和榮獲多個國際獎項的小提琴家林品任（1991-）即席演奏，浪漫詩意的視覺聽覺饗宴。他們在現場即席演奏南鯤鯓代天府主題曲《鯤鯓王》、臺灣調《望春風》及經典戀人絮曲《一步之遙》（Por Una Cebeza），與煙火一同婆娑起舞「宗教之美、臺灣之美、時尚之美」，為寂靜的夜空帶來浪漫詩意的視覺與聽覺饗宴，並揭開臺北時裝週AW23的璀燦盛宴。

小提琴家林品任，林品任出生於美國亞利桑那州鳳凰城，在台灣成長，4歲開始學習小提琴；11歲與台北市立交響樂團在台北中山堂，首演聖桑斯《第三小提琴協奏曲》；畢業於寇蒂斯音樂學院，師從20世紀偉大小提琴巨匠亞倫．羅桑(Aaron Rosand，1927-2019）；之後在茱莉亞音樂學院完成碩士學位，師從劉易斯·卡普蘭（Lewis Kaplan，1933-）。

2018年榮獲美國印第安納波利斯國際小提琴大賽金獎，也是多個國際大賽的獎項得主，包括日本仙台國際小提琴比賽冠軍、漢諾威國際小提琴比賽季軍及新西蘭希爾國際小提琴比賽亞軍等。

而鋼琴家廖培鈞，是被奧地利鋼琴家保羅·巴杜拉-斯科（Paul Badura-Skoda）讚譽為「傑出成熟」的青年鋼琴家，自臺北藝術大學畢業後，獲獎學金赴英國皇家伯明罕音樂院攻讀演奏家文憑，與音樂藝術碩士學位，兩者都以「最高榮譽」殊榮畢業。廖培鈞屢次獲得鋼琴比賽肯定，並曾代表臺灣參加義大利第七屆馬諾保羅·摩諾波利國際鋼琴大賽，榮膺第二名、最佳協奏曲演奏與最有潛力年輕音樂家之特別獎。

該盛會，共分致藝、敬藝和謝藝，值得關注的是，副總統賴清德會在「愛鄉護土、守望相助」的致藝開始，就會到場獻賀詞並參拜。台南是賴清德自2010年至2017年擔任台南市長時的大本營，當時留下「賴神」封號，這回在「台北時裝週」南下，跨域跨界大活動中回娘家，他班師回「巢」，持續廣結善緣的作法，讓人聞出總統大選提前熱身的不凡意涵。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：臺北時裝週官網截圖。

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