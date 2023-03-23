【愛傳媒李利國專欄】2023年3月19日應是我的幸運日，因為在東滿步道上巧遇難得一見的血藤開花，紫紅色的花朵從藤莖部成串長出，好像垂掛著串串紫紅色的風鈴。

血藤，切開莖蔓會流岀紅色汁液，故名！血藤大多生長在中低海拔山區，所以要見到血藤其實不難，但每年3、4月雖為血藤花開的季節，只是花期僅有7天左右，想看見血藤花往往需要靠幾分運氣或機緣，因此傳說看見血藤花會帶來幸運幸福。

我在2022年春天，曾經天天都會上網尋找其花訊，但徒勞無功，所以今年我已不寄于期望！沒料到「踏破鐵鞋無覓處，得來全不費工夫」。

從志繼山連走列名小百岳的東眼山再接上東滿步道，步伐已顯疲態，但就在此時看到血藤開花，精神隨之一振，體能也似被充了電，所以又加碼去走了親子峰步道，並登上步道「頂點」的標誌處。

這讓我不免心生感慨，世間的人、事、物往往有心求之而不得，卻可能在一朝無意間而得之，但多數人更可能的是一生歷盡艱辛卻未曾有過「無意而得之」的幸運，心想事成其實不是娑婆世間的事實。

佛教歷代經典列舉人生種種之苦，可謂無量無數，綜合內容分類則有八種苦，求不得苦即是其一，所以今日無所求而有意外之喜，真的要謝天謝地謝山謝開路人。

告別這意想不到的美麗邂逅時，我就對東眼山、親子峰、東滿步道與志繼山分別一鞠躬，以表謝意！

作者為佛光大學未來與樂活產業學系助理教授

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