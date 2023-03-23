花蓮縣萬榮鄉今天清晨5:51發生芮氏規模4.6地震，深度只有5公里，是一起極淺層地震，花蓮縣光復震度最大有三級。

根據中央氣象局，這起地震震央在花蓮縣政府西南方 49.2 公里 ，位於花蓮縣萬榮鄉，深度5公里。

各地最大震度：

花蓮縣地區最大震度 3級

南投縣地區最大震度 2級

嘉義縣地區最大震度 2級

臺東縣地區最大震度 1級

雲林縣地區最大震度 1級

臺中市地區最大震度 1級

宜蘭縣地區最大震度 1級

嘉義市地區最大震度 1級

深夜地牛翻身！23：43花蓮規模4.6極淺層地震 光復3級台北人有感
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