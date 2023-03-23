花蓮縣萬榮鄉今天清晨5:51發生芮氏規模4.6地震，深度只有5公里，是一起極淺層地震，花蓮縣光復震度最大有三級。
根據中央氣象局，這起地震震央在花蓮縣政府西南方 49.2 公里 ，位於花蓮縣萬榮鄉，深度5公里。
各地最大震度：
花蓮縣地區最大震度 3級
南投縣地區最大震度 2級
嘉義縣地區最大震度 2級
臺東縣地區最大震度 1級
雲林縣地區最大震度 1級
臺中市地區最大震度 1級
宜蘭縣地區最大震度 1級
嘉義市地區最大震度 1級
花蓮縣萬榮鄉今天清晨5:51發生芮氏規模4.6地震，深度只有5公里，是一起極淺層地震，花蓮縣光復震度最大有三級。
根據中央氣象局，這起地震震央在花蓮縣政府西南方 49.2 公里 ，位於花蓮縣萬榮鄉，深度5公里。
各地最大震度：
花蓮縣地區最大震度 3級
南投縣地區最大震度 2級
嘉義縣地區最大震度 2級
臺東縣地區最大震度 1級
雲林縣地區最大震度 1級
臺中市地區最大震度 1級
宜蘭縣地區最大震度 1級
嘉義市地區最大震度 1級
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