大陸桂林秀峰區一名駕駛電動車的女子因闖紅燈，撞上了正常行駛的大巴士尾部，所幸沒有受傷；過沒多久，警方又接獲報案，一名騎自行車的男子闖紅燈，與藍寶堅尼跑車相撞，沒想到兩起事故的肇事者居然是一對夫妻。

綜合

報導，桂林秀峰區的一處斑馬線上，才相隔了40分鐘，竟發生了2起事故，且肇事者為一對夫妻，事故的原因都是因為闖紅燈。當天上午10點30分，警方獲報中隱路發生事故，一名駕駛電動車的女子在斑馬線上闖紅燈，撞上了正常行駛的大巴士車尾，所幸女子沒有受傷，雙方已私下協商處理，民警也對女子進行了教育和處罰。

過了40分鐘，秀峰交警於上午11點10分再次接到報警稱，在中隱路又發生一起跑車與自行車相撞事故，原因是騎自行車的男子闖紅燈，而兩起事故的肇事者是一對夫妻；警方調閱現場監視器，發現男子騎自行車經過路口時，無視紅燈沿斑馬線橫過馬路，撞上了正常行駛的跑車尾部，導致跑車尾部出現了一條明顯的劃痕。

桂林市公安局交警支隊秀峰大隊事故中隊民警王錕指出，藍寶堅尼跑車車主表示，此次事故修車費大約要2萬左右（人民幣，約新台幣8萬8千元），還好他並沒有要求肇事男子全額賠償，僅要他賠償2千元（人民幣，約新台幣8千8百元），警方也對男子進行了處罰和教育。

更多 CTWANT 報導