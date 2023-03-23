缺藥問題最直接反應在社區藥局上，身為供應鏈的下游，幾乎長期以來都要到處調貨或與同業「以藥換藥」，才能順利把藥交給患者，當缺藥問題日益嚴重時，慢性處方箋患者感受最深刻，過去只要3個月回診一次，如今因為藥局沒藥，只好每個月回到醫院領藥，有藥師甚至分享自己驚險的調藥經驗，順利讓患者不必從台中跑到台北醫院領藥。

新冠疫情、俄烏戰爭，再加上健保年年砍藥價，讓台灣面臨30年以來最大的缺藥潮，尤其是供應鏈中最末端的社區藥局感受更深刻，藥師公會全聯會副發言人、台北予志藥局執業藥師王明媛表示，「台灣藥物的分配是有順序的，優先給醫院、再來是診所、最後才是藥局，所以藥局缺藥的情況最嚴重。」

一直以來，社區藥局都有缺藥問題，只能各憑本事、人脈跟同業調貨或「以藥換藥」，直到這陣子缺藥的品項愈來愈多，而且是非常普遍使用的藥物，例如老人家常使用的氧化鎂軟便劑、或小朋友使用的安蒙西林抗生素都缺貨，才引起大眾關注。

王明媛說，許多拿著慢性處方箋的患者在藥局領不到藥，於是只好再回到醫院領藥，「因為只有醫院才有藥啊！結果本來3個月的慢性處方箋，因為缺藥的關係，患者被迫變成每個月回診，十分麻煩。」

藥師游佩雯也在臉書分享自己奇特的遭遇，她表示平時都會盡量幫患者調藥，真的沒辦法只能請患者回醫院領藥，但有一次她費盡千辛萬苦調藥，還拜託住在基隆的學長寄藥到台中，否則患者必須從台中跑到台北回診。

游佩雯也分析缺藥的層面，她認為分成「真缺藥」跟「假性缺藥」，真缺藥就是缺乏原物料、物流延遲、停止進口等，而藥局缺藥、醫院才能領藥就屬於假性缺藥的一種。

社區藥局很早之前就面臨缺藥問題，藥師們都要使出渾身解數調貨、借藥，才能順利將藥交到患者手上。（示意圖／趙世勳攝）

無論是真假原因，都會導致藥品短缺的情況發生在下游。尤其是採購權較弱的社區藥局首當其衝，真缺藥原因越來越多時，就會開始影響診所、最後是醫院，當找不到替代藥品時，是影響最嚴竣的狀況，真正需要的病人就會無藥可用。

例如氧化鎂，前陣子就連大醫院也都缺貨。王明媛透露，她曾出席某個藥師協會的活動，左右兩邊都坐著知名醫學中心的藥劑部主任，她們竟然也表示缺藥，「我聽到的時候，差點把口中的飲料吐出來！怎麼會連醫學中心都缺藥？」

王明媛說，她相信隨著疫情趨緩、航運開始普遍，缺藥問題應該會逐漸解決，但她也相信價格是其中一個很關鍵的因素。新光醫院副院長、台灣醫務管理學會理事長洪子仁曾受訪表示，110年國人醫療保健支出占GDP只有6.1%，與日本11%、南韓8%及多數已開發國家10至17%有一段落差。

王明媛認為醫療保健支出應該要提升，首先就要從藥價開始。「我想問，到底要節流到什麼時候？是不是該去想如何開源？」王明媛說，以前許多民眾都會到藥局詢問是否有某些藥，最近她幾乎都無法回答，「因為台灣根本沒有這些新藥了！藥廠根本不願意進口到台灣。」

洪子仁解釋，當藥品價格變得過於低廉，藥廠就會考慮不做台灣的生意，就算是本土學名藥的廠商也可能轉做較高利潤的保健食品，「因為廠商也要求生存，如果他只有一條產線，他會優先生產哪一個藥品？」

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