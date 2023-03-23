美商聯合航空公司在解封後快速重建全球航網，大中華區、韓國及東南亞區域銷售董事戴亞斯（Walter Dias）22日透露，可售座位英里（ASM）已恢復至疫前逾9成，其中跨太平洋服務也接近完全恢復（除了中國），進一步聯航在跨太平洋地區運量將在明年超越2019年水準。

戴亞斯強調，聯航將專注亞太區服務的重新增長，希望年底前恢復更多區域內航線，目前已是跨太平洋最大航空公司。三年疫情促使航空業重新洗牌，聯航在疫情期間沒有裁掉機師、沒有讓飛機退役，撐到各國國境開放得以迅速恢復。

疫情也改變了人們旅遊與搭機行為，他透露，從訂票狀況看到一個趨勢，除了商務客，許多人願意多付錢買商務艙，對自己好一點，或進行長天假旅遊，到一些個人偏好卻未必是觀光熱點的地方去探索。

對此，聯航推出友善服務，台灣區業務總座唐靜儀表示，搭乘聯航從台北直飛洛杉磯，可享多元轉機路線，僅須一次轉機即可抵達逾70個美洲城市，且目前不收改票手續費、來回免費停點，24小時內退票全額退款、哩程數不過期、機上免費使用LINE等文字通訊服務等優勢。

因應市場機制，聯航也推出友善票價，以經濟艙為例，目前飛舊金山30,050元（含稅）、拉斯維加斯36,500元、紐約及紐華克36,700元起。

目前航空票價偏高，戴亞斯指出，票價依據市場機制訂定，疫後出現報復性出國潮，熱門時段或航點常有供不應求的現象，票價會高一點。

看好後市，聯航在疫情期間預訂270架新飛機，預計2032年前引進700架全新單走道客機及廣體飛機，包含270架單走道客機、至多200架波音787夢幻客機，另有100架保留選擇權，希望部分新機儘速直飛亞洲，並於2025年前完成現有窄體客機內部更新。