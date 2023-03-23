春季降雨從今天開始，先局部再擴大、先北東再中南，周末後轉趨明顯，有機會迎來難得滂沱，甚至可期待春雷發生。不過雨水能不能下到關鍵的中南部地區，仍有待觀察。

鋒面前緣接近，今起東北部、東部一帶有降雨機率，大台北盆地也有短暫雨；先鋒部隊建立陣地後，周末報到的鋒面主力，將帶來近一周雨勢。今晨各地低溫「至少16度」，已無寒意。

最新模式模擬，今、明兩天受南方氣團影響，全台大致晴時多雲。氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，他指出，各地最高溫將升到33至36度，北部18至33度、中部18至34度、南部16至36度、東部17至36度。

周六至下周一（27日）受鋒面影響，整個中部以北有陣雨，南部山區也盼到水氣了，有短暫雨機率。北台灣在這個周末氣溫下降、轉濕涼。

下周二（28日）起鋒面持續在大陸華南和台灣一帶活動，雨帶時而觸及、時而遠離。吳德榮說，目前看來北部、東部受影響機率高，愈往南機率愈低（因鋒面走不到那麼南邊），水情能否解渴，有待觀察。