過度滋補當心誘發甲狀腺亢進！一名16歲女子身材纖瘦，最近出現手抖、心悸問題，醫師檢查發現是甲狀腺機能亢進引起，問診得知女子面臨考試壓力，父母每天早晚都會幫她準備一杯蔘茶導致。

外科醫師陳榮堅在臉書發文指出，甲狀腺對於調節身體代謝很重要，甲狀腺也很容易被周邊的環境或情緒影響到。該名女子的甲狀腺亢進，有部分原因是過度補充不合宜的補品，誘發免疫反應錯亂，變成亢進。

什麼是甲狀腺亢進？陳榮堅解釋，自己的細胞認為甲狀腺是「敵人」而攻擊它，引起發炎反應，這時候會釋放大量的甲狀腺素，慢慢的腫大讓功能變強。

陳榮堅指出，以前醫學還沒那麼發達時，通常一有甲狀腺亢進腫大就去開刀，以為切掉就會變好。但事實並非如此，因為甲狀腺被攻擊到一段時間後，裡面正常的甲狀腺細胞都被殺光了，已經沒辦法好好分泌甲狀腺素，剩下的都是假的軀體，時間久了，反而會變成甲狀腺低下。所以不是一有甲狀腺亢進，腫起來就先考慮開刀。

陳榮堅請該名女子停止喝蔘茶，搭配類固醇治療並調整作息。「很多人聽到類固醇就會非常害怕，但其實適度使用下，類固醇是非常有用的一種藥物。」