全民普發現金6000元昨（22）日線上登記開跑，今（23日）天身分證字號尾數2、3的民眾可以進行登記，另數發部提醒，今登記完畢的民眾要記得在28日查詢登記結果，確認資料是否都正確，以免無法順利入帳。

依財政部規劃，從昨日開始，身分證尾數0和1、今日為2和3、24日為4和5、25日為6和7、26日為8和9，27日起就不限尾數都可上網登記。民眾登記後，經系統確認資料無誤後，待預算三讀公布生效後的5個工作日，就會透過撥款程序將6000元直接入帳至登記的帳戶。

另登記入帳時需準備好「手機、平板或電腦」、「身分證字號或居留證號」、「本人的銀行帳號」以及「健保卡號」等，即能快速完成登記，假如碰到流量尖峰時刻，請在系統的等待室內耐心稍等。

對於普發現金6000元的相關法案，朝野黨團目前有共識在3月24日表決完成三讀程序，隔日送往總統府，總統公布後3日生效，因此即有可能會在3月27日開始展開發放作業。而2023年清明節連假4月1日至5日期間，銀行沒有營業，因此在連假期間登記的民眾，領取現金的時間大概率就要再往後遞延。

若依照上述時間流程，ATM領現開放時間為自特別預算經總統公布生效後第14天起，因此極有可能也是在4月10日正式上路。因此民眾若是到清明連假都還沒進行線上登記作業，可考慮改由直接前往ATM領取的方式。