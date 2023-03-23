國民黨第一階段立委提名選區昨（22）日開跑，台北市第3（中山、北松山）、第7（信義、南松山）及第8選區（文山、南中正）均包含在內，立委王鴻薇、賴士葆已火速完成登記，費鴻泰與台北市議員徐巧芯則先領表。

北市第3選區，王鴻薇昨日下午在幕僚的陪同下前往國民黨台北市黨部登記，順利搶到頭香，事後她在臉書曬出登記照片，不少粉絲馬上支持喊「高票連任」；談到可能的對手，王認為壯闊台灣聯盟理事長吳怡農宣布不選後，民進黨這次很有可能會出現黑馬，因此不會掉以輕心。

北市第8選區，賴士葆也在昨日下午完成初選登記，他透露完成登記的瞬間，浮上心頭的是數不清的支持者的肯定，而面對選票託付，他會繼續留在立法院監督政府，捍衛納稅人的血汗錢，「我覺得肩上的責任更加沉重了」；至於有意挑戰賴的台北市議員徐弘庭、李柏毅，目前尚未有動作。

而北市第7選區的部分，現任立委費鴻泰與喊出「世代交替」的徐巧芯都已領表，但尚未完成登記。