大陸女星鞏俐是知名大導演張藝謀栽培的「謀女郎」最佳代表，憑著電影《紅高粱》、《霸王別姬》紅遍國際影壇，在華人圈是家喻戶曉的巨星；近年來，她作為評委出現在各大電影節上，並參演一些影片。重回公眾視野後，她依舊散發著耀眼光芒。最近更罕見被媒體捕捉到與丈夫攜手漫步大街的畫面，凍齡美貌也隨之曝光。

56歲鞏俐與大17歲法國丈夫米歇爾·雅爾(Jean Michel Jarre)十指相扣在走在大街上，只見鞏俐身穿白色鏤空上衣，下身穿著緊身牛仔短褲，看起來簡單又有活力。老公則是身穿民族風襯衫搭上白褲，看起來輕鬆愜意，此外，鞏俐一雙修長美腿格外吸睛，皮膚也相當緊緻，完全不見歲月在臉上留下痕跡，老公的身材相當健壯，走路挺直腰板，完全看不出來實際年齡。

其實，鞏俐情路坎坷，曾有過兩段情，第一段就是知名導演張藝謀8年的地下情，當時鞏俐不畏懼背負小三的罵名堅持跟張藝謀在一起，未料張藝謀離婚後，卻沒有給鞏俐想要的名份，雙方僵持不下只能選擇分開，結束8年的地下情。恢復單身的鞏俐火速投入下一段戀情，隔年就閃嫁富商黃和祥，但兩人聚少離多，最後在2010年和平離婚，結束13年的夫妻關係。