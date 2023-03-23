清大女宿遭流浪狗佔領，一名清華大學女學生今天表示，女宿舍周遭最近有多隻野狗徘徊，會攻擊人，至少2名女學生大腿、腳踝被咬傷送醫，不少清大學生擔心下個被咬傷的就是自己，但學校仍未積極處理，目前僅抓到一隻黑狗，讓不少學生不滿。

這名清大女學生在Dcard表示，校狗近期有的被領養或被禁足，導致流浪狗變多，其中有3隻聚集在女宿區域，13日聽說凌晨有狗在垃圾桶旁邊徘徊，17日凌晨一名學生在路上被3隻狗包圍咬傷大腿，校方僅問了基本資料，就讓學生自行去醫院，當天早上學校通知會誘捕野狗，但遲遲未抓到。

原PO說，昨天（22日）晚上8時又有學生被狗咬傷，導致腳踝處撕裂傷及許多小傷口，整個腳踝都是血，最後也是自行叫救護車送醫，學校處理方式是交由關懷生命社設置誘捕籠，並要學生看到狗就通知該社，「沒有人知道下一個被咬的會不會是自己，活在恐懼下的日子還會持續多久」。

文PO出後，許多清大女學生留言：「超可怕，一群直接上來圍攻的話根本躲不掉」、「希望校方能夠看到並加快處理速度，每天都在擔心下一個被咬的就是我」、「身為被咬同學的朋友，真的是不敢目睹，腳都是血而且傷口很長，還有被縫好幾針，不懂為何校方處理態度這麼消極？哪天如果是校長被咬，是不是狗隔天就會消失」。

對此，清大關懷生命社今天凌晨在臉書發文，昨（22日）晚11點已請專業人士成功誘捕到一隻黑狗，校方預計周六（25日）與動保所開會研擬誘捕計畫。