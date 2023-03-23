暱稱「金水獺」的韓國地勤在仁川機場工作10年，遇到過來自世界各地的旅客，其中她對台灣旅客的印象超級好，除了有禮貌、守秩序外，還很細心又準時，經常發現早在地勤人員上崗前，就已經在櫃台排隊等待，而她觀察台灣旅客似乎特別愛買泡菜，回台灣人手一箱。

韓國地勤「金水獺」在YouTube頻道「KT story」發布的影片上分享，她在韓國仁川機場當了10年地勤，過去曾在韓亞航空、中國東方航空與長榮航空工作過。根據她的經驗，服務台灣旅客是最輕鬆的，因為多數人都很有禮貌，而且台韓之間免簽證，所以不需要查看簽證。

金水獺表示，台灣旅客算是蠻安靜的群體，感覺很守秩序，幾乎都會乖乖排隊，如果是有導遊的旅遊團體，基本上導遊一聲令下，很快就會聚集好。此之，台灣旅客大多很準時，不少人甚至會提早許多到機場，比她上班的時間還更早。

「金水獺」指出，工作多年服務世界各地的旅客，台灣人的細心程度絕對可以排前三名，地勤幫託運行李貼貼紙的時候，很多台灣人會主動確檢查名字對不對，貼紙有沒有都貼好了；而且台灣旅客與大陸旅客相比，行李少了很多，因此服務起來也比較輕鬆。

「金水獺」說，台灣的團體旅遊客人也很慎重又細心，如果是韓國人團體旅遊，導遊一次拿來2、30張的登機證，韓國旅客會覺得反正都是一起的，拿哪一張根本沒差；但是台灣旅客則是會核對名字，一定要拿到自己名字的登機證。

「金水獺」表示，不同國籍的旅客到韓國旅遊，會買的東西不盡相同，像是泰國旅客很常買草莓回去，日本旅客會掃貨化妝品；大陸旅客則是買很多包包和洗髮精；台灣旅客則是狂買泡菜，幾乎每人都會帶一箱的程度。後來她才知道原來很多人來韓國會去體驗做韓國泡菜，所以才人手一箱成品。

「金水獺」表示，旅客需要幫忙的時候，很多人會直接拍一下地勤或是乘務員的肩膀或直接動手拉，但是台灣旅客很有禮貌，幾乎都會先說「不好意思！」，然後小心翼翼地尋求協助，最後一定會說一聲謝謝。而且根據乘務員同事的分享，很少遇到有無理要求的台灣旅客，所以台灣旅客很受歡迎。