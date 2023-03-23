為期兩周的WBC（世界棒球經典賽）22日正式落幕，由「東瀛武士」日本驚險擊敗衛冕軍美國，拿下隊史第3座WBC冠軍，大谷翔平與「神鱒」卓奧特（Mike Trout）的世紀對決讓人回味無窮，美媒《The Ringer》也精選出經典賽的10大精彩時刻，台灣所處A組的大亂鬥也被點名。

第10名是墨西哥大齡新秀曼尼塞斯（Joey Meneses）面對美國繳出3安猛打賞，包含2發全壘打，率墨西哥以11比5痛宰美國；第9名正是A組激烈交鋒，由於本屆WBC首次來到20隊規模，一組當中有5支球隊，也讓A組5隊打完都以前所未見的2勝2敗作結，比較失分率後，由古巴及義大利晉級，荷蘭、巴拿馬及中華隊遭到淘汰。

第8名為首次打進會內賽的捷克，與強大的日本交手拚戰至最後一刻，小組賽戰績也超越中國大陸，保留2026年WBC會內賽資格；第7則是尼加拉瓜21歲投手赫伯特（Duque Hebbert）連續K掉3位大聯盟明星打者，賽後獲得大聯盟老虎隊合約。

第6名是波多黎各連續解決以色列24人次，不過8局分差來到10分以上提前結束比賽，無緣寫下WBC史上首次完全比賽；第5為委內瑞拉在多明尼加與波多黎各的夾擊下，驚奇以4勝0敗闖進淘汰賽；第4則是大谷翔平在投打兩端的亮眼表現。

第3名美國崔伊騰納（Trea Turner）8強交手委內瑞拉，敲出起死回生的滿貫全壘打；第2為日本4強賽靠著村上宗隆再見安打逆轉墨西哥，成為WBC史上最偉大的一戰：第1則為大谷翔平與卓奧特的巔峰對決。